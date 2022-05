Eindexamens vandaag begonnen? Op het vmbo zijn ze allang bezig

En ook de 16-jarige Viviënne Versnel, die kader-examens maakt op het Yuverta in Dordrecht, vindt dat er maar weinig aandacht wordt besteed aan haar niveau. Zo zag ze de afgelopen weken dat in media tips werden gegeven voor de eindexamens op verschillende niveaus. "Maar niet voor kader en basis. Ik vind dat erg."

Waar dat aan ligt? "Ik denk dat mensen ervan uitgaan dat vmbo makkelijk is en dat we niet veel informatie nodig hebben." Ze denkt ook dat dat komt doordat het niet als een prestatie wordt gezien om een vmbo-kader of basis diploma te halen. "Mensen denken dat we dom zijn en niet veel kunnen. Dat zeggen mensen ook tegen me: ja maar jij zit op het vmbo, dat is makkelijk, je bent vast wel dom als je vmbo doet."

Examen timmeren

Termeer van de VO-raad denkt dat het ook te maken heeft met de leefwereld van journalisten. "Die hebben vaak havo of vwo gedaan en minder zicht op wat binnen het vmbo gebeurt."

Dat zie je ook terug in de berichtgeving, legt hij uit. "Veel stukken beginnen met het beeld van de gymzaal, waar honderden leerlingen zitten te ploeteren op een examen Frans. Omdat we zelf niet hebben ervaren hoe het is om naar school te gaan voor een praktische opdracht timmeren."