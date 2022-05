Zomers weer op komst: volgende week nóg zonniger

Meer bewolking

Morgen blijft de temperatuur vergelijkbaar. "Maar dan is er wel meer bewolking. En op de Wadden kans op een drup regen vallen. In de kustregio's wordt het iets frisser dan vandaag.

Na morgen wordt het tot en met zaterdag iets koeler: "De temperatuur ligt dan onder de 20 graden en er is kans op een enkele bui. Het is wisselend bewolkt."

Volgende week weer zomers

Maar volgende week ziet er opnieuw erg zomers uit. "Vanaf zondag zit de temperatuur weer in de lift, dat wordt een zonnige dag. En die zon blijft schijnen, in ieder geval tot en met woensdag. De temperatuur ligt dan rond de 20 graden, maar later in de week kan het landinwaarts weer 25 graden of warmer worden."

Er is de komende weken weinig neerslag op komst, zegt Erasmus. "En dat is voor de natuur niet wenselijk."

Droogste april sinds 1906

Ook voor de landbouw is het een probleem. Minder regen kan namelijk leiden tot een mislukte oogst en hogere voedselprijzen. Het is niet de eerste keer dat boeren last hebben van droogte. Ook in 2018 en 2019 viel heel weinig neerslag.

Volgens Maurice Middendorp van Buienradar ziet het er dit jaar ook niet al te best uit. "Tot nu toe behoort dit jaar tot de droogste sinds 1906. In de hele maand april is er niet veel regen gevallen. Het neerslagtekort is daardoor flink aan het oplopen", zei hij in een eerder artikel op onze site. Boeren maken zich zorgen over hun oogst, zo is te zien in onderstaande reportage.