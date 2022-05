Gündoğan weer aan het werk: 'Heb niets om me voor te schamen'

'Lazarus in een taxi gedragen'

Ook haalt ze in het interview uit naar Volt-leider Laurens Dassen. "Ze verwijten me dat ik een keer dronken ben geworden in Lissabon. Waarom wordt er dan niet bij verteld dat Laurens ook la-za-rus een taxi ingedragen is? Omdat je maar één motief hebt, en dat is mij beschadigen."

Gündoğan gaat morgen weer voor het eerst aan het werk. Ze gaat zich richten op de thema's financiën, democratie en rechtsstaat en deelt zichzelf links van het midden in op het politieke spectrum. "Maar wel aan de progressieve kant. Ergens tussen PvdA en D66 in."

Ongemakkelijk

Op de vraag of ze er tegen opziet om haar voormalige partijgenoten van Volt weer tegen te komen in de wandelgangen, antwoordt ze: "Nee, ik heb me niets om voor te schamen. Ik hoop dat zij zich een beetje ongemakkelijk gaan voelen."