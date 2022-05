Docent Bart bedenkt populaire schoolopdracht: schrijf een brief aan een minister

Natuurlijk krijgen niet alle leerlingen altijd een antwoord. Maar toch komen er vaak reacties binnen, zegt de leraar: "De eerste was dit jaar van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen. Dat vond ik wel heel erg tof. Maar het is heel verschillend wat de reactie is, dat verschilt per brief en per probleem."

"Als een leerling bijvoorbeeld alleen schrijft dat hij hoopt dat zijn brief gelezen wordt, is het antwoord kort. Maar als ze schrijven: 'Ik wil weten hoe het zit', dan komt daar vaak een langer antwoord op. De leerlingen zijn daar dan van onder de indruk en dat is gewoon heel erg leuk."

'Het blijven pubers'

Het brengt de politiek dichter bij de leerlingen, denkt Derksen. "Natuurlijk zijn de meesten nog steeds niet heel erg enthousiast over de politiek, het blijven pubers. Maar wat er wel gebeurt, is dat ze zien dat hun mening ertoe doet. Er worden zaadjes geplant met het idee dat je zelf als burger wel degelijk invloed hebt."