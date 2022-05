Dronken automobilist rijdt woning Oss binnen, enorme ravage

Een 42-jarige man is vannacht met zijn auto een woning in Oss binnengereden. De man uit Geffen reed op een T-splitsing rechtdoor en kwam zo in de woonkamer van een gezin terecht. De ravage is enorm.

Het gebeurde vannacht rond 05.00 uur in de Kromstraat in Oss. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, gelukkig raakte er niemand gewond. Rijbewijs ingevorderd De man bleek onder invloed te zijn van alcohol, laat de politie aan RTL Nieuws weten. Hij is meegenomen naar het politiebureau en zijn rijbewijs is ingevorderd. Volgens een fotograaf ter plaatse kreeg een kindje van het gezin nog een troostbeertje van de brandweerman om van de schrik te bekomen.