Aangifte tegen man die in naziuniform door straten in Scheveningen liep

De vrouw is verbolgen over het feit dat de man een naziuniform durft aan te trekken, zegt ze tegen RTL Nieuws. Ze vindt het 'zorgwekkend en ernstig' dat extreemrechts zich - op klaarlichte dag - zo openlijk durft te manifesteren op straat. "Mannen voelen zich in de tijd waarin we leven blijkbaar zelfverzekerd genoeg om dit op straat te doen in plaats van in hun eigen achtertuin. Ze denken dat dit toelaatbaar gedrag is."

Sterfdag Hitler

Daarbij benadrukt de vrouw dat het geen toeval is dat dit gebeurde op zaterdag 30 april. "Dan is het de sterfdag van Adolf Hitler. Binnen extreemrechtse kringen wordt deze dag beschouwd als een viering."