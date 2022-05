Knap of knettergek? Mark Slats gaat 10 Iron Man-races doen in 10 dagen

Slats gaat het niet in zijn eentje doen. "Mijn vriendin helpt me met alles. Ze legt mijn kleding klaar, zorgt voor eten, we zijn al weken bezig met de voorbereidingen." Ook staat hij onder begeleiding van een fysiotherapeut en voedingscoach, en staat er een arts stand-by die hij te allen tijde kan bellen. "We gaan niet door als het niet meer verantwoord is. Maar mijn filosofie is: als je denkt dat je niet meer kan, zit je pas op 20 procent van je kunnen."

12.000 calorieën per dag

Slats heeft volgende week een strak schema waaraan hij zich moet houden. "Ik mag geen honger krijgen, ik moet zorgen dat ik dagelijks zo'n 12.000 calorieën binnenkrijg, en ik moet genoeg drinken. Maar vooral voldoende slaap krijgen is een uitdaging. Er zijn eigenlijk te weinig uren in de dag."

Benieuwd hoe die tien dagen eruit gaan zien? "Ik sta iedere dag om 05.00 uur op, dan hangt mijn wetsuit al klaar. Dat trek ik aan, en dan loop ik naar beneden. Daar staat een bord, of eigenlijk een pan Brinta voor me klaar: ik eet dan rond de 2000 calorieën", vertelt hij over de planning. "Dan ga ik 2 kilometer zwemmen in een kanaal bij mijn huis. Na die 2 kilometer staat mijn vriendin klaar met een gelletje voor wat energie."

Daarna zwemt hij terug naar huis. "Dan ga ik even douchen om mijn handen en voeten op te warmen, want het water is nog behoorlijk koud in deze tijd van het jaar."