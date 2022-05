'Opa Piet', de stille oorlogsheld van de Waalsdorpervlakte – zijn familie wist 75 jaar van niets

Peter was 4 toen zijn opa overleed. Veel herinneringen heeft hij daarom niet aan hem. Maar hij kent de verhalen van zijn vader, de jongste zoon uit het negen kinderen tellende gezin van Piet (officieel Pieter) Kuijt. "Ik mocht alles van hem, echt een opa met zijn kleinzoon. Maar voor zijn kinderen was opa een strenge man, streng in de opvoeding. Heel rustig ook, en bescheiden. Hij dronk ook weleens wat te veel."

"Ik herinner me dat hij een rookstoel had in de kamer. Als hij daar zat, was hij vaak diep in gedachten verzonken. Wij moesten hem dan met rust laten, we mochten ook niet aan die stoel komen. In de familie hebben we ons geregeld afgevraagd waarom hij na de oorlog zo teruggetrokken was."

Verboden toegang

Pas nu, bijna 50 jaar na de dood van Piet, denkt de familie Kuijt het antwoord te weten op die vraag. Piet was helmgrasplanter in het gebied rond de Waalsdorpervlakte. Dat gebied was verboden toegang, omdat de Duitsers niet wilden dat iemand wist van de misdaden die zij daar pleegden. Maar vanwege zijn werk – helmgras is belangrijk voor de versteviging van duinen – kreeg Piet toestemming om daar wel te zijn.

Piet ving daar illegaal konijnen, voor zijn eigen grote gezin, maar ook voor andere gezinnen in Katwijk die te weinig te eten hadden. Zonder dat iemand het doorhad, zag hij ook meerdere keren executies die daar plaatsvonden.