Om half elf 's avonds nog een pakketbezorger aan je deur: bedrijven zoeken randen op

Je bestelt iets bij, laten we zeggen, kledingwinkel H&M. De volgende dag krijg je een bericht van de bezorgdienst dat je pakketje onderweg is. Je moet nog wel even wachten, want het wordt tussen 22.05 en 22.30 uur bezorgd.

Het is een scenario dat steeds vaker voor kan komen. Want waar grote bezorgdiensten als PostNL, Budbee en DHL aangeven tot 22.00 uur te bezorgen, levert bezorgdienst Instabox tot 22.30 uur. En dat bedrijf, dat onder meer voor H&M, Bijenkorf en Bol.com levert, is met een miljoen leveringen per maand enorm aan het groeien in ons land. Ter vergelijking: vorig jaar leverde het nog geen 250.000 pakketten per maand.

'Liever wel pakket, maar dan later'

"Wij willen vooral niet schijnheilig zijn", legt algemeen directeur van Instabox Sam Rohn aan RTL Nieuws uit. "We zouden ook kunnen communiceren dat we tot 22.00 uur leveren en dan alsnog na een file of lekke band als verrassing om 22.15 uur aanbellen. Maar dat zorgt voor frustratie bij de klant, en dat willen we nou juist niet. Daarnaast weten we dat de klant dan liever na tien uur nog bezoek krijgt en het pakket wel ontvangt, dan dat we een dag later terug moeten komen."