Oproep om niet te maaien in mei: 'Weg met netheidssyndroom'

En vooral in mei is die hulp hard nodig, vertelt Van de Kamp. "In de zomer is alles in bloei, dan zijn er veel plekken waar insecten hun eten kunnen vinden. Maar in mei, als de bijen bijvoorbeeld uit hun winterslaap komen en nieuwe eitjes uitkomen, is er nog weinig voorhanden. Daarom is het goed als juist nu de paardenbloem even blijft staan."

'Niet maaien is lelijk'

Zeker dertig gemeentes geven gehoor aan de oproep en zullen in mei dit jaar niet maaien, weet Stichting Steenbreek. Daarnaast hebben al driehonderd particulieren laten weten dat ze hun grasmat in mei niet aanraken. Maar er klinkt ook verweer, want niet maaien betekent ook een overwoekerd beeld.

Van de Kamp: "Dat hoor je inderdaad vaak, maar we moeten af van die mindset. Het beeld dat aangeharkte tuinen netjes en goed zijn, is niet meer van deze tijd. De oudere generatie houdt ervan als alles strak en netjes is, het biljartlaken als gazon. Maar we moeten nu echt af van dat netheidssyndroom en de natuur ook de ruimte geven."

Ondanks de oproep zijn er toch nog veel gemeentes die ook nu maaien, zo is onder meer op sociale media te zien. Zo reed er in Culemborg deze ochtend nog een maaier rond in de gemeente.