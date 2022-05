Trouwen steeds duurder: dit kost een ceremonie in jouw gemeente

Doordeweeks trouwen in een gemeentehuis is in 2022 na twee jaren van corona gemiddeld 10,1 procent duurder geworden dan in 2019, blijkt uit een rondgang van trouwsite The Perfect Wedding langs alle gemeenten.

800 euro in Amsterdam, Utrecht en Leeuwarden

Gemiddeld betalen stellen 412,99 euro om in het gemeentehuis te trouwen op een doordeweekse dag. Wil je trouwen op vrijdag of in het weekend, dan lopen de prijzen flink op:

Vrijdag: gemiddeld 429,45 euro

Zaterdag: gemiddeld 693,34 euro

Zondag: gemiddeld 853,25 euro

Ook verschilt het flink in welke gemeente je elkaar het jawoord gaat geven. In het Zeeuwse Noord-Beveland betaal je op vrijdag 155 euro, terwijl je dan in Utrecht, Amsterdam en Leeuwarden ruim 800 euro af moet tikken voor een ceremonie in het gemeentehuis.

Zoek het op

Op onderstaande kaart kun je opzoeken wat het kost om in het gemeentehuis te trouwen op een vrijdag, de populairste dag om te trouwen. Je ziet ook hoe duur het is op een andere doordeweekse dag.