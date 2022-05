Trouwen bij de gemeente 10 procent duurder: in Delft betaal je 2139 euro

Op zaterdag zijn de tarieven met 693,34 euro gemiddeld 5,1 procent hoger dan in 2019. De duurste trouwdag is zondag, waar het tarief met 853,25 nu gemiddeld 6,7 procent hoger ligt dan voor corona.

Tarief verdubbeld

Het Noord-Hollandse Wormerland valt op in de cijfers, omdat die gemeente het trouwtarief verdubbelde ten opzichte van 2021 naar 770 euro. De grootste provinciale prijsstijging is doorgevoerd in Friesland, waar trouwen op vrijdag 23,3 procent meer kost dan in 2019.

In Zeeland werd de prijs in die tijd met net geen 5 procent het minst verhoogd. Het meeste geld moeten bruidsparen op zondag in Delft neerleggen. Dan moet de portemonnee getrokken worden voor 2139 euro, bijna veertien keer zo veel als doordeweeks trouwen in de goedkoopste gemeente Noord-Beveland.

In tien gemeenten ging de prijs omlaag, met als grootste daler het Zeeuwse Schouwen-Duiveland (-32,9 procent).