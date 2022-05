Bevrijdingsdag vol zon, wolken en weinig wind: 'Lokaal 20 graden'

Dat zegt Magdel Erasmus van Buienradar. De gemiddelde temperatuur ligt rond de 17 graden, met uitschieters in het zuidoosten. "Daar kan het lokaal zelfs 20 graden worden." Het blijft nagenoeg droog, zegt Erasmus. "Er kan een enkel buitje vallen, ook in het zuidoosten."

Droog tijdens Dodenherdenking

De avond ervoor, tijdens Dodenherdenking, zal het droog blijven. "Wel is er wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 12 en 15 graden, en er staat niet al te veel wind."

Vandaag is ook geen slechte dag. "Er zijn flinke perioden met zon, en er staat weinig wind. In het zuiden kan het 19 graden worden." Daarmee is het iets warmer dan morgen en overmorgen. Vannacht en morgen trekt een zwak koufront over en zorgt dan voor wat meer bewolking en mogelijk valt er lokaal wat lichte regen."

