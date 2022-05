Hond scheurt hoofd van Daniela's dochter helemaal los: 'Was afschuwelijk'

Groot trauma

Opluchting overheerste, maar de hondenbijt veranderde wel voorgoed hun leven. "Het heeft ons allemaal enorme trauma's opgeleverd", zegt Daniela. Zo is haar dochter extreem bang en heeft ze verlatingsangst. Daniela en haar man kampen met enorme angsten. "Op sommige momenten vliegt het trauma ons aan, als een monster dat in een keer bezit van je neemt."

Het gaat steeds wat beter. "Maar ik denk dat we dit nooit helemaal kwijtraken." Ze valt even stil en huilt hoorbaar. "Mijn man zegt soms wel eens tegen me, als ik last heb van m'n arm: je hebt ons kind daarmee gered. Dat is heftig, maar een kleine prijs die ik graag betaalde."

Daniela koestert geen woede tegenover iemand. Ook niet tegenover de hond, die na het incident direct is ingeslapen. "Ook hij is een slachtoffer", zegt ze.

Strengere regels

Ze wil haar verhaal delen omdat ze wil dat er strengere regels komen voor het nemen van een hond. "Ik denk dat mensen veel te makkelijk een hond kunnen krijgen. En dat zorgt voor problemen", zegt ze. "Als je strengere regels hanteert, is dat in het belang van het dier en zal dat uiteindelijk in het belang van de mens zijn. Een hond kan er namelijk niks aan doen dat hij hond is en opgescheept wordt met baasjes die niet weten wat ze doen."

Daniela wil meer bewustwording creëren bij de eigenaren van honden. "Jij bent verantwoordelijk voor hoe zo'n dier zich gedraagt. Dus zoek, voordat je een hond in huis neemt, goed uit of de hond past bij je gezin. Ga ermee op training, zorg dat je goed weet wat de do's en dont's zijn en dat je stresssignalen kan herkennen."

"Als daar meer toezicht op is, zullen de incidenten afnemen."