Straatfeesten afgelopen, duizenden Koningsdagvierders keren naar huis

In Maastricht was het vooral vanochtend een drukte van jewelste. Zo'n 40.000 mensen brachten een bezoek aan de stad, waar de koning vanochtend met zijn familie zijn verjaardag vierde.

Het was er volgens burgemeester Annemarie Penn- te Strake zo druk dat al vlak na de middag het Vrijthof moest worden afgesloten. "Het plein was te vol", zei de burgemeester na afloop van het bezoek. "Ik vond het geweldig", zei Penn- te Strake. "Vooral dat gevoel van saamhorigheid. "Er was veel muziek, dat wilden we graag."

Incidenten

Het aantal incidenten op Koningsdag viel mee. In Arnhem zorgde een man voor de nodige onrust op een vrijmarkt. Omstanders belden de politie omdat hij gedreigd zou hebben en mogelijk een vuurwapen op zak had. Het is onbekend wat de aanleiding was voor het incident, dat rond het middaguur gebeurde. Ook weet de politiewoordvoerder nog niet tegen wie de dreigingen gericht waren en of de man daadwerkelijk een wapen bij zich had.

Veel mensen zijn getuige geweest van het incident, onder wie ook kinderen. Slachtofferhulp is ingeschakeld om ze op te vangen.

Daarnaast zijn in Amsterdam verschillende drenkelingen uit het water gered, meldt de politie op Instagram. Ook moest worden ingegrepen bij mensen die onwel werden langs de kant.