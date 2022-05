Lucas ging als kind in transitie: 'In de hockeykleedkamer schaamde ik me dood'

De wachttijd was acht tot twaalf maanden. "Ik kwam gelukkig na acht maanden aan de beurt. Daar was ik heel blij mee. Maar tegelijkertijd zat ik ook enorm in de stress over m'n aankomende puberteit. Want hoe verder je lichaam vervrouwelijkt, hoe moeilijker het is om daar later nog iets mee te doen. Je lichaam is zich dan aan het ontwikkelen op een manier die je niet wilt. Alles is dan ongewenst."

'Het verlossende woord'

Lucas ging het traject in bij de genderpoli. In een tijdspanne van zes maanden werden gesprekken gevoerd met hem, zijn ouders en de psycholoog om zijn diagnose te kunnen vaststellen. En die was: genderdysforie. "Dat betekent dat je je niet identificeert met het geslacht waarin je bent geboren. Ook wel transgender genoemd."

Lucas noemt het 'het verlossende woord'. Want het betekende dat hij kon beginnen met puberteitsremmers. "Ik kreeg ademruimte. Ze leggen je puberteitsfase stil, dus mijn borstgroei stopte en ik zou ook niet ongesteld worden."

Ook mocht hij z'n naam veranderen. Wat zijn oude naam was, wil hij niet zeggen. "Dat is voor mij heel persoonlijk. Het is een onderdeel van mijn leven, maar die naam staat ook symbool voor iemand die ik niet ben."