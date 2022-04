Youssef (17) schoot zijn neef (15) per ongeluk dood: geen celstraf

De moeder van Youssef, die volgens de aanklacht tegen de hulpdiensten verzweeg dat het neefje beschoten was, is vrijgesproken. De rechter in Utrecht zei dat er niet bewezen kon worden dat zij het pistoolschot in april vorig jaar op de kamer van haar zoon gehoord moet hebben.

Moeder hoorde de schreeuw

Ze was in de slaapkamer naast die van haar zoon, maar kan zijn afgeleid omdat ze op dat moment met haar zus aan het beeldbellen was. Ook in de daarna afgeluisterde telefoongesprekken waren geen aanwijzingen te horen dat de vrouw wist dat het 15-jarige slachtoffer een kogel in zijn lijf had.