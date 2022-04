Opstootjes, lange rijen en gemiste vluchten: chaos op Schiphol duurt voort

KLM moest vandaag dertig vluchten annuleren. "Rond 17.00 uur werd het te druk bij de balies waardoor we reizigers hebben gevraagd om Schiphol te verlaten. Zij konden niet meer persoonlijk worden geholpen maar zijn geïnformeerd hoe zij kunnen omboeken", zegt een KLM-woordvoerder.

Dat had te maken met baanonderhoud en de staking van afgelopen zaterdag. Ook het gezin van Nienke Otten mistte de vlucht. "Mijn kinderen en hun vader zitten al urenlang vast op Schiphol", twittert ze. "Ze zijn vijf uur voor vertrek in de rij gaan staan. Door al dat wachten hebben ze hun vlucht gemist."

Lange rijen

Vanwege de meivakantie en het personeelstekort verwachtte Schiphol deze dagen al extreme drukte. "En daar komen de gevolgen van de wilde staking van afgelopen zaterdag nog eens bovenop. Dat resulteerde ook vandaag weer in topdrukte en lange rijen", zegt de woordvoerder van de marechaussee.

De piek lag vooral in de ochtend. "Soms liepen de irritaties hoog op en resulteerde zich dat in opstootjes en onwelwordingen. Dat hebben we over het gehele vliegveld gezien."