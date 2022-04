Brand verwoest megastallen in Heusden: '43.000 kippen konden geen kant op'

1,3 miljoen dieren om het leven

De afgelopen acht jaar zijn er bijna 1,3 miljoen dieren om het leven gekomen door een stalbrand. De Onderzoeksraad concludeerde vorig jaar maart nog in een lijvig rapport dat stalbranden geen prioriteit hebben.

Het dierenleed kan gebeuren omdat er te weinig regel- en wetgeving is rond de brandveiligheid van stallen, constateerde de Onderzoeksraad. "Er is veel te weinig aandacht voor de brandveiligheid in de steeds groter wordende stallen."

Landbouwminister Henk Staghouwer schreef vorige week nog aan de Kamer dat het aantal stalbranden in 2021 is gedaald naar 35. In 2020 waren dat er nog 54.