Een (jeugd)idool verloren: Henny Vrienten 'voedde generatie op'

Dat schrijft dichter en schrijver Merel Morre naar aanleiding van de dood van Vrienten op Twitter. Een doodsoorzaak is niet gemeld, maar Vrienten was al langere tijd ziek.

Reggae en 'sprankelende teksten'

Vrienten was veelzijdig als componist, gitarist en pianist, maar bovenal was hij bekend als zanger van Doe Maar. De band ontketende met hun typische Doe Maar-geluid - een mix van onder andere ska, punk en reggae - een ware rage in Nederland. Nummers als Doris Day, Is dit alles, De bom, 1 Nacht alleen en Pa werden grote hits.