Wolken verdelen land op Koningsdag, op deze plekken schijnt de zon

Zit je woensdag comfortabel in het zonnetje, of toch net niet? Wie in het zuiden woont lijkt zich in ieder geval op te kunnen maken op een heerlijke Koningsdag. In het noorden moet je het doen met een graad of 13. In het zuiden kan het zomaar 18 graden worden, zegt meteoroloog Magdel Erasmus van Buienradar.

Erasmus durft niet met zekerheid te stellen waar de lijn met bewolking precies zal eindigen. "Maar zoals het er nu uitziet stopt de bewolking ongeveer boven de grote rivieren, ook in Zeeland lijkt het bewolkt te worden." Geen nattigheid Dat zou betekenen dat Brabant en Limburg in de zon zitten. Maar helemaal zeker is dat nog niet, de bewolking zou ook nog verder zuidelijk kunnen komen te liggen, zegt Erasmus. Dat scenario zie je hieronder op de radarbeelden. Voor de koning nog steeds geen groot probleem, want de koninklijke familie reist woensdag af richting Maastricht. Wil je hier écht het fijne van weten, lees dan deze analyse op de site van Buienradar. Alleen Limburg ligt in dit scenario nog in de zon. © Buienradar Er is nog wel wat goed nieuws voor de noordelijke provincies, want uit de bewolking valt woensdag geen regen. En wind staat er ook niet of nauwelijks. Het wordt dus misschien bewolkt en niet heel warm, heel guur zal Koningsdag ook niet verlopen. Buien in het weekend Donderdag is de zon terug, ook in het noorden. "Dan wordt het gemiddeld 16, 17 graden. Het wordt de mooiste dag van de week." Lees ook: Zo ziet het programma van Koningsdag 2022 eruit De regen blijft dus nog even uit. Voor velen geen probleem, maar de droogte brengt weer hele andere problemen met zich mee. Mensen die zitten te wachten op een buitje, of meer dan dat, moeten in ieder geval tot het weekend wachten. Erasmus: "Zaterdag valt er een enkele bui, zondag iets meer."