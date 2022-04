OM doet strafrechtelijk onderzoek naar aangiften The Voice, vier verdachten

RTL stopte met het uitzenden van het programma na het naar buiten komen van de berichten van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom de show. Jeroen Rietbergen, de bandleider bij The Voice of Holland en man van Linda de Mol, stapte per direct op. Hij erkende ongepast gedrag.

Anouk stopte

Coach Anouk stopte met haar werkzaamheden bij de show. "Ik wil niet werken op een plek waar jarenlang een aantal mannen misbruik hebben gemaakt van hun positie en waar er bewust voor is gekozen om het stil te houden en om de andere kant op te kijken", zei de eerder.

Al langer gingen er geruchten over ongepast gedrag achter de schermen van The Voice. Eind 2021 werd bekend dat er aangifte was gedaan tegen Marco Borsato, die lange tijd coach was bij The Voice, vanwege grensoverschrijdend gedrag.