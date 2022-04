Veel hulp voor 80-jarige dief met aow'tje: 'Tranen in zijn ogen'

De 80-jarige man uit Zoetermeer die kaas en ham had gestolen uit de Albert Heijn omdat hij zei niet rond te kunnen komen van zijn aow'tje, is bedolven met hulp en hartverwarmende reacties. Dat laat de wijkagent weten die de man op de diefstal betrapte en vervolgens het verhaal deelde op sociale media. "De man vindt de hulp hartverwarmend. Hij had tranen in zijn ogen."

De Zoetermeerse wijkagent Rob Doorneveld hield de tachtigjarige man gisterenmiddag aan in de Albert Heijn omdat hij voor 17,75 euro aan onder meer jong belegen kaas, garnalen en ham had gestolen. Aow'tje De oude man verklaarde dat hij dat had gedaan omdat hij moeilijk kan rondkomen van zijn aow'tje. De wijkagent noemde het een 'triest verhaal' en bezocht de man vanmiddag. "Ik liet hem alle warme reacties zien en die ontroerden hem", zegt de wijkagent. Naar aanleiding van het verhaal wilden mensen de man een donatie doen of een tas met boodschappen aanbieden. Lees ook: Man (80) steelt kaas en ham bij AH: 'Kom niet rond van aow'tje' "Meneer is dankbaar voor alle goed- en liefbedoelde donaties en tassen vol boodschappen, maar hij gaf aan daar geen gebruik van te maken. Volgens de meneer zijn er mensen die dat nog beter dan hem kunnen gebruiken", zegt wijkagent Doorneveld. De man kreeg van hem een reprimande voor de diefstal. Hulptracject Volgens de wijkagent had hij de spullen niet alleen voor zichzelf gestolen. "Maar ook voor zijn arme buurtjes, zo vertelde hij mij." De wijkagent heeft de man hulp aangeboden. Er wordt een hulptraject opgestart voor hem. "Ik houd de vinger aan de pols", besluit de wijkagent. UPDATE!

N.a.v. winkeldiefstal 80-jarige man: pic.twitter.com/ATuoCDaXzh — Wijkagent Rob Doorneveld (@WA_DeLeyens) April 24, 2022