Man (80) steelt kaas en ham bij AH: 'Kom niet rond van aow'tje'

De Zoetermeerse wijkagent Rob Doorneveld deelde het verhaal van de tachtigjarige op sociale media. De wijkagent hield hem gisterenmiddag aan in de Albert Heijn omdat hij voor 17,75 euro aan onder ander jong belegen kaas, garnalen en ham had gestolen.

'Geen smoes'

Was het geen smoes van de bejaarde dief? "We zien natuurlijk wel vaker smoezen van winkeldieven. Maar in dit geval gaan we er toch écht vanuit dat dit geen smoes is", zegt een politiewoordvoerder desgevraagd. "We controleren dit soort verhalen altijd en we zijn de privésituatie van die man nagegaan. Daarom hebben we gegronde redenen om ervanuit te gaan dat zijn verhaal klopt", vervolgt de woordvoerder.

De AOW gaat in als je 66 jaar en 7 maanden bent. De hoogte van de uitkering in 2022 is - als je alleen woont - 1244,35 euro. Wijkagent Doorneveld noemt het 'een triest verhaal'.