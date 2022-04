Vogelgriep in Barneveld vastgesteld: tienduizenden dieren geruimd

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat weten dat als er niet preventief geruimd wordt, de vogelgriep in dit gebied snel naar omliggende bedrijven kan verspreiden. Dat komt omdat de bedrijven liggen in een pluimveedicht gebied.

23 bedrijven in directe omgeving

Binnen drie kilometer van de getroffen bedrijven liggen namelijk nog eens 23 pluimveebedrijven. Zij worden op dit moment door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gescreend voor onderzoek op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende veertien dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

Een deel van deze bedrijven is al meegenomen in de bemonstering en monitoring na andere besmettingen in hetzelfde gebied, zo schrijft het ministerie. Voor de 235 andere pluimveebedrijven in een zone van 10 kilometer rond de getroffen bedrijven geldt per direct een vervoersverbod.