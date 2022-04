Het is te druk bij de huisarts, maar hoe weet je wanneer je moet bellen?

Voordat Keuvelaar uitlegt wat andere mogelijke opties zijn, wil ze één ding benadrukken: "We willen voorkomen dat we mensen afschrikken. We zijn er voor iedere spoedvraag en voor iedere zorgvraag. We zijn er nog steeds om mensen te helpen, maar soms lukt dat beter op een andere manier."

'Moet ik hiermee naar de huisartsenpost?'

Even terug naar de zeurende keelpijn. "In zo'n geval is het goed om te bedenken: moet ik hiermee naar de huisartsenpost toe?", zegt Keuvelaar. "Hetzelfde geldt voor mensen met oorpijn of ongeruste ouders die kinderen met koorts in bed hebben liggen. Of voor mensen die bellen over herhaalmedicatie die ze niet op tijd uit de automaat hebben kunnen halen."