Kennis over hersenschade op sportveld schiet tekort: 'Dit kost levens'

Arend de Kloet is onderzoeker naar hersenletsel bij Basalt Revalidatie en zegt dat het in de sport vaak voorkomt. "In het voetbal, maar ook in andere contactsporten en in de gymles. Je hersenen botsen bij een kopstoot tegen je schedel. Dat is erg risicovol, zeker als het nog een keer gebeurt in korte tijd."

Dagen later de gevolgen

"We zijn met z'n allen te laconiek", stelt De Kloet. "We snappen niet genoeg hoe kwetsbaar hersenen zijn. Dat geldt voor het sportveld, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld als het gaat om geweld. Als jij iemand een klap of schop tegen zijn hoofd geeft, kan dat een enorm effect hebben. Doe dus niet stoer als je even van de wereld bent geweest. Neem je tijd, laat je even checken en stap niet zomaar terug het veld in."