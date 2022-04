Zanger, componist en schrijver Jan Rot (64) overleden

De muzikant was in zijn column voor het AD en op sociale media erg open over zijn ziekte. Dat was Rot ook op tv toen hij in januari 2022 voor de tweede keer meedeed aan De Slimste Mens. De KRO-NCRV zei bij hoge uitzondering ja tegen een tweede deelname omdat het een van zijn laatste wensen was. In 2012 verloor Rot de finale, tien jaar later vloog hij er tijdens de kwartfinale uit.

Rot is overleden op de dag dat hij op NPO Radio 5 wordt geëerd met een speciale uitzending. In Een Rotavond, zoals de aflevering heet, praten vrienden en collega's over hem en wordt werk van hem ten gehore gebracht. Onder de gasten zijn onder anderen zangeres Marjolein Meijers, met wie Jan Rot jarenlang het duo An + Jan vormde, Jakob Klaasse, de pianist van Rot en Bill van Dijk met wie Rot in de musical De Palingvissers stond. Astrid de Jong presenteert de uitzending.

De muzikant laat zijn vrouw Daan en hun vier kinderen achter.