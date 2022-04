Kapperszaak beklad omdat knipbeurt duurder is voor vrouwen

In datzelfde jaar oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat kapperszaken geen prijsonderscheid mogen maken op basis van geslacht. Je zou dus denken dat de verschillen in prijs niet meer voorkomen, maar dat is niet zo. Hoe zit dat dan? "Verschillende kappers baseren hun prijzen niet op geslacht, maar op de tijd dat ze met een behandeling bezig zijn én de soort behandeling", zegt Gonny Eusen van ANKO.

Genderneutrale prijzen

Kinki Kappers, met meer dan twintig kapperszaken in heel het land, geeft wat dat betreft het goede voorbeeld. Deze keten staat erom bekend genderneutrale prijzen te hanteren. "Het gaat ons er niet om wat tussen je benen zit, maar wat op je hoofd zit", zegt artistiek directeur Casper. "Of je nu kort of lang haar hebt, je betaalt voor de dienst van de kapper."

Bij Kinki Kappers ben je altijd welkom, wie je ook bent of wat je ook wilt, zegt hij. "Daarbij past het niet bij ons dat we vrouwen meer laten betalen dan mannen. We praten alleen over kapsel."