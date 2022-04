Hoe gaat het in de ziekenhuizen? Dit moet je moet weten over de griepepidemie

1. Moeten we ons zorgen maken?

In 2018 was er een zeer heftige griepepidemie waardoor de ziekenhuizen volliepen met patiënten. Na de coronapandemie vragen we ons al snel af of dit nu weer kan gebeuren. Dat was immers vaak de reden dat we in lockdown gingen.

Maar is het mogelijk dat er nu weer een tekort aan bedden komt? Die angst is er op dit moment niet. Er zijn wel veel mensen ziek en er is een toename in de ziekenhuizen. "Maar niet zoveel dat er geen bedden meer beschikbaar zouden zijn", zegt viroloog Adam Meijer van het RIVM.

Precieze cijfers van het aantal grieppatiënten in het ziekenhuis zijn er niet, maar een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen meldt wel 'dat het nog erg mee lijkt te vallen'.