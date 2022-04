OM: roekeloos rijgedrag Rai Vloet veroorzaakte ongeluk waarbij kind (4) stierf

Dat bleek vandaag bij de eerste zitting in de zaak tegen Vloet.

Vloet raakte zijn rijbewijs erdoor kwijt. Hij krijgt zijn rijbewijs voorlopig niet terug, besloot de rechtbank in Alkmaar vandaag, in het belang van de verkeersveiligheid en met het oog op de verdenking tegen Vloet.

Geschorst door Heracles

De 26-jarige middenvelder voetbalde voor Heracles Almelo, maar stapte vorige maand over naar FC Astana in Kazachstan. Heracles besloot hem in januari te schorsen nadat was gebleken dat zijn betrokkenheid bij het dodelijke auto-ongeluk groter was dan de voetballer eerder had beweerd.