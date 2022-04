400 meldingen over papieren rietjes: stukjes laten los en belanden in keel

De meldingen kwamen binnen nadat de NVWA mensen eind februari had opgeroepen problemen met papieren rietjes te melden. In totaal kwamen 1300 meldingen binnen. Daar zaten ook algemene klachten tussen over de kwaliteit van rietjes.

Verbod op plastic

Papieren rietjes zijn de norm geworden sinds in de Europese Unie vorig jaar een verbod op rietjes van plastic inging. Over deze keerzijde gaat de NVWA in gesprek met fabrikanten 'om met hen mogelijke alternatieven te bespreken dan wel de kwaliteit van papieren rietjes te verbeteren'. De meldingen worden ook gedeeld met de Europese Commissie.