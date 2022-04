Lange rijen en topdrukte in meivakantie: vliegvelden waarschuwen reizigers

Transavia, de grootste vakantievlieger, verwacht vanaf dit weekend ook topdrukte. "We hebben alles zo veel mogelijk opgeschaald. We zijn er helemaal klaar voor, onze vliegtuigen zitten helemaal vol", zegt Transavia-woordvoerder Claudia Metz.

Corona-nasleep

Ook Transavia heeft last van de corona-nasleep en kampte met flinke personeelsuitval. "We hebben de afgelopen tijd vijfhonderd nieuwe medewerkers aangenomen. Nog niet iedereen is opgeleid, maar we zijn een eind op weg."

Transavia is al weken bezig met de voorbereidingen voor de meivakantie. "De afgelopen weken moesten we enkele vluchten annuleren", erkent de woordvoerder. "We kunnen annuleringen nooit helemaal uitsluiten, maar we verwachten absoluut geen massale uitval. En als het zover komt, krijgen reizigers dat ver van tevoren te horen en regelen we een oplossing."