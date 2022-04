Zestien tips over man die 21-jarige vrouw uit het niets neerstak

De vrouw had niet gelijk door dat ze werd gestoken, maar dacht eerst nog dat de man haar bij het passeren hard op haar rug had geslagen. Later merkte ze dat er meer mis moest zijn en stapte ze van haar fiets. Omstanders die haar wilden helpen, zagen dat er nog een mes in haar rug zat. De vrouw werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels weer thuis.

'Stuur nieuwe beelden'

Na de uitzending van Opsporing Verzocht kwamen dus zeker zestien tips binnen over de fietser, maar er is nog niemand aangehouden. Over de bruikbaarheid van die tips kan de politie nog niets zeggen. De tips worden nu eerst nagetrokken en de politie roept inwoners nog op om nieuwe videobeelden te sturen.