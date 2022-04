Motorrijdster crasht en valt van dijk, vriendin vindt haar dankzij app

De motorrijdster reed iets na middernacht vanuit het Noord-Hollandse Schellinkhout over de dijk richting Wijdenes toen ze de macht over het stuur verloor. Door nog onbekende oorzaak vloog ze uit de bocht. "Met haar motor kletterde ze naar beneden van de dijk. Ze werd enkele meters gelanceerd."

Omdat de motorrijdster haar locatiebepaling aan had staan kon een vriendin die thuis zat de motorrijdster op de voet volgen. "Ik weet niet of het om een speciale app ging of om een standaard instelling, maar de locatie van de vrouw was hierdoor live te volgen", vertelt de politiewoordvoerder.