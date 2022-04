Was jij vandaag naar de woonboulevard? Dit is waarom

Een lekker diner bij kerst? Een brunch bij Pasen? "De supermarkten hebben bepaald: dat gaan jullie doen", zegt Veldhuis. "Zeker als je een beetje traditioneel bent opgevoed dan doen mensen dat. Het geeft controle en zekerheid."

'In de lente gebeurt er van alles'

Maar er is meer. De drang naar de woonboulevard in het voorjaar was er al in de oertijd, al hadden onze voorouders de pech dat de wooncentra pas later werden opgericht. Zonder gekheid: in het voorjaar hebben we zin in nieuwe dingen, verzamelen we nieuwe spullen voor in ons huis, ook vroeger al, zegt Veldhuis. "Er gebeurt in de lente van alles, mensen komen zogezegd weer uit hun winterslaap."