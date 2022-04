Stranden én parkeerplaatsen vol tijdens zonnig Pasen: 'Kom met de fiets'

De meeste parkeergarages zijn vol en dus is het voor automobilisten die nu nog naar het strand willen een flinke uitdaging om een plek te zoeken.

'Lekker even uitwaaien'

Bij strandtenten aan de kust is het dan ook druk met gasten die genieten van eten en drinken. Bij Beachclub Copacabana in Scheveningen is het vol met mensen, laat een medewerkster weten. "Het is al de hele dag heel druk en we hopen dat dit nog even doorgaat."

Logisch dat de strandtenten zelf blij zijn met de aanloop van klanten. Dat gebeurt ook bij Beachclub Bloomingdale in Bloemendaal. "Je ziet dat mensen het heerlijk vinden om even uit te waaien", zegt de eigenaar.

Maar niet iedereen heeft het geduld om te wachten op zijn of haar plekje in de zon. Ton van Corven bijvoorbeeld. Hij verkoos zijn eigen tuin boven het terras: