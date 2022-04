Oproep Vogelbescherming: 'Houd je kat komende 2 maanden binnen'

Katten komen gezellig op schoot liggen, geven schattige kopjes tegen je enkels en voor je het weet heb je voor de derde keer op een dag snoepjes gegeven omdat ze je zo lief aankijken. Maar ondertussen...

Miljoenen slachtoffers

Ondertussen grijpen de ongeveer 4 miljoen katten in ons land om en nabij de 18 miljoen vogels per jaar. Zeker in deze broedperiode, van half april tot half juni, komt het veel voor. Vooral weidevogels komen in de problemen, zoals de kievit en de grutto. Die kunnen geen kant op en zo daalt de populatie drastisch, zegt Marc Scheurkogel van de Vogelbescherming. "Ze maken hun nestjes op de grond. Dat maakt ze extra kwetsbaar. Ze hebben grasland nodig dat rijk is aan kruiden. Land ook waar de waterstanden op orde zijn."

En dat soort land is er steeds minder in ons land, zegt Scheurkogel. "Het Eemland, Amstelland, delen in Friesland zoals Idzega", daar zitten veel weidevogels. "Maar omdat er steeds minder plekken zijn, zitten ze steeds geconcentreerder bij elkaar. En dus zijn ze kwetsbaar."