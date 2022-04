Jezus klaar voor The Passion: 'Zelf niet echt gelovig, maar verhaal raakt me'

Een logische vraag is dan: wat is de invulling van Soy Kroon? "Ik wil een moderne Jezus zijn", zegt hij erover. "Geen gedragen, rustige Jezus, maar één met veel passie en energie."

Modern dus. Als we het toch over modern hebben, zou Jezus in de toekomst dan ook een vrouw kunnen zijn? Kroon: "Wie weet! Ik zou het wel interessant vinden om te kijken of dat kan. The Passion is door de KRO echt nieuw leven ingeblazen. Dus misschien wel."

Toch een beetje spanning

Nog een paar uurtjes, en dan mag de jongste Jezus ooit aan de bak. Dan komt er vast ook wel een klein beetje spanning bij kijken. Het spannendste? Kroon: "Als vanavond de drone omhoog gaat, over alle gebouwen in Doetinchem vliegt en ik ergens hoog in de stad zit. Ik ben blij als dat goed gaat."