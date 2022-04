Miljoenenboete voor Belastingdienst: maar wie betaalt dat eigenlijk?

Toch spreekt politiek verslaggever van RTL Nieuws Roel Schreinemachers niet van een 'boete voor de bühne'. "Dat is denk ik een te negatieve kwalificatie", legt hij uit. "Dat impliceert dat het de Belastingdienst weinig zou kunnen schelen. En ik denk toch dat het wel pijn doet als je daar werkt en zo'n stevige tik op de vingers krijgt. Het zal denk ik helpen om medewerkers van de Belastingdienst ervan te doordringen dat dit echt nooit meer mag gebeuren."

Ook een verbetertraject

En dat is nou net de bedoeling van die boete, legt een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uit. "We leggen zo'n boete op aan een bedrijf, particulier of overheidsinstantie om te zorgen dat dit niet opnieuw zal gebeuren. En in dit geval is de boete zeer pijnlijk voor de Belastingdienst en voor de minister. Zo pijnlijk dat ik denk dat ze dit niet nog een keer willen." De AP laat daarnaast weten dat er niet alleen een geldboete is opgelegd, maar dat er een compleet verbetertraject aan vastzit met als doel dat een dergelijke zwarte lijst nooit meer zal worden bijgehouden.

De vraag of de belastingbetaler de boete nu moet ophoesten, is dan ook makkelijk te beantwoorden. Verbon: "Nee, want niemand betaalt dit. Het is verschuiving van geld, verder niet." De AP beaamt dat: "Er hoeft inderdaad geen extra belasting geïnd te worden, want het geld verlaat de overheid niet. Er hoeft dus geen extra geld vrij te komen voor deze boete."