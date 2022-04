Forse afname zweefvliegen en vliegsoorten in Veluwse bossen

En zweefvliegen spelen volgens hen een belangrijke rol in ons ecosysteem. Zo eet een belangrijke groep zweefvliegen als larve bladluizen en is juist die groep het hardst achteruitgegaan.

Voor het onderzoek telde de Utrechtse ecoloog Aat Barendregt tussen 1982 en 2021 maar liefst 254 keer zweefvliegen in een gemengd loof- en naaldbos naast het Gelderse dorp Garderen, dat omringd is door andere bossen. Het aantal zweefvliegen is voor het eerst zo consistent en over een langere periode op dezelfde plek geteld.

Zure regen

Het onderzochte bos en de omgeving zijn de afgelopen decennia weinig veranderd. De onderzoekers verklaren het verdwijnen van de zweefvlieg dan ook door externe factoren. "Zure regen en stikstofdepositie zijn mogelijke verklaringen voor de achteruitgang", zegt Barendregt. Ook pesticiden kunnen volgens hem een rol spelen.

En dan is er nog klimaatverandering. "Het weer tijdens en voorafgaand aan de dagen waarop geteld is kon de afname in zweefvliegen niet verklaren, maar dat sluit andere effecten van klimaatsverandering niet uit."