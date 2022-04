RTL Nieuws stelt Bart Verheggen aan als klimaatspecialist

"Het klimaat is een ongelooflijk belangrijk, maar ook ingewikkeld onderwerp", zegt hoofdredacteur Ilse Openneer. "We voegen een specialist toe aan ons team om al het nieuws op dit thema nog beter te duiden en het publiek te voorzien van betrouwbare informatie. RTL Nieuws heeft extra ruimte gecreëerd om de journalistieke agenda op dit dossier uit te bouwen. Daarom heten we Bart van harte welkom: een wetenschapper met een enorme hoeveelheid hoogwaardige kennis."

Voor en achter de camera

Bij RTL Nieuws gaat hij zowel voor als achter de camera aan de slag met nieuws, reportages en achtergrondverhalen. Verheggen kijkt uit naar zijn nieuwe plek op de redactievloer: "RTL Nieuws heeft een enorm bereik en de journalistieke ambitie om nieuws en achtergronden over het klimaat een prominente plek te geven. Fantastisch dat ik mijn wetenschappelijk perspectief op dit thema kan toevoegen aan het team."