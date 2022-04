Vanmiddag mogelijk 20 graden, voorproefje van prachtig paasweer

De warme lucht wordt vandaag aangevoerd vanuit Spanje. In de ochtend ligt de temperatuur in ons land nog rond de 13 tot 14 graden. "Maar het loopt lekker op nu. Mogelijk hebben we vandaag de eerste warme dag van het jaar. Dan moet het 20 graden of meer worden in De Bilt", zegt De Jong.

Of dat lukt, weten we vanmiddag. "Het kan spannend worden, want door de sluierbewolking en een beetje saharastof dat is meegewaaid, krijgen we een wat fletser zonnetje. Maar al met al is het een mooie lentedag."

