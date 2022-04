Bacterie die broeikasgas eet, kan ook elektriciteit leveren

Een bacterie die het broeikasgas methaan eet, blijkt ook nog in staat stroom op te wekken. Dat tonen microbiologen van de Radboud Universiteit aan in een onderzoek dat vandaag is gepubliceerd. De combinatie kan volgens de onderzoekers interessant zijn voor de energiesector.

"Elektriciteit opwekken en daarmee meteen de omgeving zuiveren van broeikasgassen: het zou met bacteriën moeten kunnen", vat de universiteit de uitkomsten samen. Vooralsnog gaat het alleen om laboratoriumonderzoek. In het onderzoek lukte het om 31 procent van het methaan om te zetten naar elektriciteit. Toepassing op grote schaal is nog niet aan de orde: de onderzoekers willen eerst hun systeem verder verbeteren, zodat het efficiënter wordt. In het lab lukte het om de bacteriën, Candidatus Methanoperedens, onderdeel te maken van een soort batterij. "We laten de bacteriën groeien op een elektrode aan de ene kant, waaraan ze door de omzetting van methaan elektronen afgeven", legt onderzoeker Heleen Ouboter uit op de website van de universiteit. Van nature komt deze bacterie voor in zoet water. "Vooral op locaties in Nederland waar het oppervlakte- en grondwater vervuild zijn met stikstof gedijt de bacterie goed, aangezien deze nitraat nodig heeft voor het afbreken van methaan." De onderzoeksresultaten zijn verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Microbiology.