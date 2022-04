Naast BMI nóg een manier om overgewicht te checken: meet buikomtrek

En dus adviseert de organisatie: controleer je buikomtrek. Tot nu toe is de meestgebruikte methode om je gewicht te toetsen de Body Mass Index (BMI). Die methode wordt ook nu nog aangeraden, maar zegt weinig over het vet rondom je middel.

Andere insteek

"Dit is niet helemaal nieuw”, zegt professor Verschuren "Er is al heel lang een WHO-richtlijn voor middelomtrek. In Groot-Brittannië steken ze het nu net anders in door de omtrek te vergelijken met de helft van je lengte."

Heb je een BMI onder de 25, dan zat je goed. Heb je een BMI lager dan 18,5, dan heb je ondergewicht. Boven de 25 en onder de 30 heb je overgewicht, en bij een BMI hoger dan 30 heb je ernstig overgewicht.

Bodybuilders

Verschuren: "Ik denk dat de BMI heel goed aangeeft of je te zwaar bent. Deze Britse richtlijn is een soort finetuning van het risico. Nu is het wel zo dat de BMI en de buikomtrek sterk met elkaar samenhangen. Over het algemeen is het zo: hoe hoger de BMI, hoe groter de buikomvang."

Maar er zijn uitzonderingen. "Er zijn ook zware bodybuilders met veel spiermassa, maar weinig vet. Maar je zult zelden een ideale BMI hebben, en toch een verhoogd risico hebben vanwege een teveel aan buikvet."

