Artsen: steeds meer mensen verslaafd aan slaap- en kalmeringsmiddelen

Volgens Bouvy is het pas illegaal wanneer een middel officieel geclassificeerd is als geneesmiddel of als opiumwetmiddel. De middelen die online worden aangeboden als onderzoeksmiddel lijken dus wel heel erg veel op andere middelen, maar zijn nog niet beoordeeld als illegaal. "Je loopt daarom als wetgever telkens achter de feiten aan, omdat het nooit exact hetzelfde middel is wat op de opiumlijst staat."

Reactie inspectie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vertelt in een reactie dat ze kunnen optreden tegen webshops met illegaal aanbod van geneesmiddelen. Volgens Europese regelgeving vallen deze stoffen alleen niet onder de geneesmiddelenwet. En hoewel ze wel lijken op middelen die op de opiumwetlijsten staan, staan ze er in die specifieke vorm niet op. Daarmee is er voor de IGJ geen juridische grond om dit aan te kunnen pakken. Wel vertelt het IGJ dat alle stoffen worden gemonitord.

"Als oplossing zou je in plaats van dat je een specifiek middel op de lijst zet, een middel op groepsniveau in z'n geheel op de lijst te zetten", zegt Bouvy. "Een andere optie is het nog beter monitoren van wat er wordt aangeboden en hele snelle procedures daarna koppelen waarmee je middelen sneller als drug kan aanmerken. Dit laatste lijkt mij het meest haalbaar."