Drukste spits van het jaar door de regen: 879 kilometer file

De grootste drukte is nu wel geweest, verwacht De Geest. "Veel drukker wordt het na 9 uur vaak niet", zegt De Geest. Maar de drukste spits van het jaar is dus wel een feit. Vorige week met de sneeuw was tot nu toe de drukste dag. "Toen stond er 818 kilometer."

Code geel

In de middag volgt ook flinke wind. Daarvoor heeft het KNMI code geel afgegeven. "Er is in het gehele land sprake van zware windstoten van circa 80 tot 90 kilometer per uur, aan zee mogelijk 90 tot 95 kilometer per uur. Van de zware windstoten kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden."

Wordt het nog droog? Dat zie je in onderstaande kaart van Buienradar: