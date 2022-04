Bakken met regen vandaag, maar het wordt flink beter

Na vandaag is er vaker ruimte voor de zon. Op vrijdag en zaterdag nog mondjesmaat, maar daarna wordt het écht beter. "Vrijdag en zaterdag worden dagen met buien, maar tussen de buien door schijnt de zon. Deze week is gewoon een herfstweek. Zondag wordt al een droge dag, met een graad of 12, 13."

En daarna wordt het fijn. De zon gaat schijnen, de temperatuur stijgen. En hard ook. "Het kan volgende week zomaar een graad of 18 worden, in het zuiden is 20 graden niet uitgesloten."