Ferrero roept ook in Nederland chocoladeproducten terug na salmonellabesmettingen

Na onderzoek bleek dat zij dezelfde besmetting hadden als degenen die ziek werden in België en Groot-Brittannië, meldde het RIVM aan RTL Nieuws. Daar werden eerder deze week al verschillende chocoladeproducten uit de handel genomen, omdat na onderzoek de chocoladefabriek van Ferrero in het Belgische Aarlen naar voren kwam als mogelijke besmettingshaard.

'Nemen het uiterst serieus'

Ferrero heeft vanochtend de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laten weten dat producten uit de fabriek in Aarlen in België ook zijn geleverd in Nederland. Het bedrijf stelt dat nog geen van de producten die op de markt zijn gebracht, positief zijn getest op salmonella. "Toch nemen we deze zaak uiterst serieus, omdat de zorg voor de consument onze hoogste prioriteit heeft", staat in een persbericht.

De volgende producten roept het bedrijf in Nederland terug: