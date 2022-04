Hoogzwanger en op de vlucht: 'Je ziet de stress in hun ogen'

'Ineens ben je alles kwijt'

"Na aankomst gingen we vrijwel meteen naar het Centraal Station van Warschau, waar de vluchtelingen werden opgevangen en vrijwilligers zich kunnen aanmelden. Dat hebben we meteen gedaan. We zagen heel veel vrouwen, kinderen, oudere echtparen. Met een paar tassen als bagage hadden ze hun thuisland verlaten."

Heftig en indrukwekkend om te zien, vertelt Irina. "Wat me heel erg raakte is dat deze vrouwen thuis waarschijnlijk ook gewoon een goede baan, een mooi huis en een fijn leven hadden. Maar zodra ze hier de grens over gaan, zijn ze vluchteling. Van het een op het andere moment ben je alles kwijt en sta je met je kind in de rij voor hulp en eten. Het is moeilijk voor te stellen hoe dat is."

Kraamafdeling

Irina en Magda hebben tijdens hun bezoek aan Warschau een rondleiding gekregen op de kraamafdeling van het ziekenhuis, waar nu dagelijks 4 tot 6 Oekraïense vrouwen bevallen van een baby. "Dat zijn er zo'n 20 procent meer dan wat het ziekenhuis gewend is, dus ze hebben het erg druk. Het is nu zo geregeld dat de vrouwen na de bevalling nog twee dagen in het ziekenhuis mogen blijven, daarna worden ze weer ergens anders opgevangen."

Daar maakt ze zich zorgen over. "In Nederland krijg je nog acht dagen kraamhulp en worden moeder en baby geholpen en gemonitord. Deze vrouwen worden twee dagen na de bevalling overgeplaatst, en we hebben nu geen zicht op waar ze naartoe gaan."